Calciomercato Milan – Sempre più lontano il rinnovo di Romagnoli

Il calciomercato del Milan ruota attorno ai rinnovi di alcuni contratti, fra i quali quello di Alessio Romagnoli, che appare però lontano

In casa Milan, oltre ai nomi in entrata per il prossimo calciomercato estivo, si guarda anche alla situazione dei rinnovi contrattuali dei giocatori in scadenza. Oltre al caso Franck Kessie, che appare sempre più definito con l'addio a fine stagione del centrocampista ivoriano, altre situazioni tengono banco in via Aldo Rossi.