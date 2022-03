Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Accelerata Barcellona per Kessié”

Franck Kessié lascerà il Milan a parametro zero. Sarà un colpo di calciomercato per il Barcellona di Xavi. Le ultime notizie dalla Spagna

Daniele Triolo

Franck Kessié lascerà il Milan a parametro zero al termine della stagione. Sarà un colpo di calciomercato estivo del Barcellona di Xavi. Ormai non sembrano esserci davvero più dubbi. Ne ha parlato, questa mattina, anche il 'Mundo Deportivo', spiegando, in prima pagina, come il Barça voglia accelerare per l'acquisizione dei cartellini di Kessié e di Andreas Christensen, anch'egli in scadenza di contratto, ma con il Chelsea.

Il club catalano è ottimista per l'arrivo sia di Kessié, sia di Christensen, entrambi classe 1996. Le trattative, per il 'MD', sono in fase avanzata, anche se non arrivate ad una chiusura definitiva. Per quanto riguarda Kessié, il quotidiano sportivo spagnolo ha ricordato come il giocatore, dopo aver rifiutato la proposta di rinnovo di contratto del Milan, sia stato fischiato dai tifosi rossoneri allo stadio.

Siccome è stato accostato dai 'rumors' di calciomercato anche all'Inter, il Barcellona si sarebbe posto l'obiettivo di definire l'affare Kessié il prima possibile. Annunciando ufficialmente, infatti, la nuova destinazione del giocatore ivoriano, si potrebbe contribuire a spegnere definitivamente le polemiche intorno al giocatore. Aiutandolo, di fatto, a concentrarsi fino al prossimo 30 giugno esclusivamente sul Milan, in lotta per la vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia.

Il Barça vorrebbe trovare l'accordo con Kessié ed annunciarlo subito, così come fece nel gennaio 2019 con Frenkie de Jong, il quale, però, lasciò Amsterdam e l'Ajax soltanto sei mesi più tardi, o come è successo di recente al Bayern Monaco. Con il difensore centrale titolare Niklas Süle, in scadenza di contratto, già annunciato dai rivali del Borussia Dortmund a parametro zero per la prossima stagione. Chelsea in vendita, Milan sul bomber dei 'Blues': le news di mercato >>>

