Calciomercato Milan, Longo: “Terracciano alla Cremonese, manca…”

Calciomercato Milan, Longo: accordo col club grigiorosso per Terracciano, ma manca il sì del giocatore. Trattativa ancora in bilico?

Nonostante la buona prestazione, condita da un gol contro il Perth Glory, il futuro di Filippo Terracciano sarà lontano dal Milan. A rivelarlo è l’esperto di calciomercato Daniele Longo, che sul suo profilo X ha riportato come Milan e Cremonese abbiano trovato un accordo per il suo trasferimento in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo in caso di salvezza. Al momento, però, manca ancora il sì del calciatore, che starebbe valutando l’opzione.