Calciomercato Milan, Longo: “L’Al-Ahli ci prova per Fofana”

Secondo Daniele Longo, giornalista di calciomercato.com, l'Ah-Ahli vorrebbe fare un tentativo per acquistare Youssouf Fofana dal Milan
L'Ah-Ahli, squadra araba per cui milita Franck Kessié, è alla ricerca di un centrocampista sul calciomercato. Oggi La Gazzetta dello Sport ha scritto di un'offerta da 20 milioni del club arabo alla Juventus per Manuel Locatelli. I bianconeri l'hanno rispedita al mittente, ma la rosea non esclude ulteriori rilanci dell'Al-Ahli. Fabrizio Romano, invece, ha riferito del rifiuto della corte araba da parte di Denis Zakaria del Monaco. In queste ore, Daniele Longo di calciomercato.com ha riportato di un altro centrocampista che ha attirato l'interesse dell'Al-Ahli. Si tratta di Youssouf Fofana del Milan.
L'Al-Ahli ci prova per Fofana: operazione complicata
Dopo i due 'no' incassati da Locatelli e Zakaria, l'Al-Ahli ha contattato il Milan tramite alcuni intermediari. L'offerta per Fofana dovrebbe essere imminente. Lo riporta calciomercato.com.