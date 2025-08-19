Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Longo: “L’Al-Ahli ci prova per Fofana”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Longo: “L’Al-Ahli ci prova per Fofana”

Calciomercato Milan, Longo: 'L'Al-Ahli ci prova per Fofana'
Secondo Daniele Longo, giornalista di calciomercato.com, l'Ah-Ahli vorrebbe fare un tentativo per acquistare Youssouf Fofana dal Milan
Redazione PM

L'Ah-Ahli, squadra araba per cui milita Franck Kessié, è alla ricerca di un centrocampista sul calciomercato. Oggi La Gazzetta dello Sport ha scritto di un'offerta da 20 milioni del club arabo alla Juventus per Manuel Locatelli. I bianconeri l'hanno rispedita al mittente, ma la rosea non esclude ulteriori rilanci dell'Al-Ahli. Fabrizio Romano, invece, ha riferito del rifiuto della corte araba da parte di Denis Zakaria del Monaco. In queste ore, Daniele Longo di calciomercato.com ha riportato di un altro centrocampista che ha attirato l'interesse dell'Al-Ahli. Si tratta di Youssouf Fofana del Milan.

L'Al-Ahli ci prova per Fofana: operazione complicata

—  

Dopo i due 'no' incassati da Locatelli e Zakaria, l'Al-Ahli ha contattato il Milan tramite alcuni intermediari. L'offerta per Fofana dovrebbe essere imminente. Lo riporta calciomercato.com.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, tra Hojlund e Vlahovic riecco Dovbyk. Con contropartita!>>>

L'operazione è complicata perché Fofana è al centro del progetto rossonero e Allegri lo tiene in grandissima considerazione. In effetti, il centrocampista francese ha caratteristiche uniche all'interno del reparto del Milan e sarebbe difficile sostituirlo, soprattutto a ridosso della fine del calciomercato.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA