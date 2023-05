Calciomercato Milan – Si avvicina anche Loftus-Cheek: il punto | News

Il Milan, dopo l'accelerata per Daichi Kamada, si sarebbe avvicinato in maniera sensibile anche a Ruben Loftus-Cheek

Dopo l'intesa praticamente raggiunta per Daichi Kamada, il Milan si appresta a chiudere un altro colpo in entrata in vista della prossima sessione di calciomercato. Un altro nome recentemente accostato con insistenza al Diavolo, infatti, è stato quello di Ruben Loftus-Cheek, che la dirigenza rossonera riterrebbe il sostituto ideale di Franck Kessié.