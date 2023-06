Calciomercato Milan – Ecco Loftus-Cheek: oggi visite mediche e firma

Loftus-Cheek costerà al Milan, secondo il quotidiano torinese, 21,5 milioni di euro complessivi: 17 milioni di euro di base fissa, poi altri 4,5 di bonus. L'ormai ex Chelsea entrerà a far parte, dunque, del club dei giocatori inglesi che hanno giocato o giocano per il Milan, come fa attualmente, per esempio, Fikayo Tomori, già avuto in squadra a Londra.