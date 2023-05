Calciomercato Milan – Loftus-Cheek alla Kessié: si vuole chiudere a 15

L oftus-Cheek alla Kessié , questo il pensiero di Tuttosport. Il quotidiano torinese parla del calciomercato del Milan e delle necessità dei rossoneri, specialmente a centrocampo. Il mediano del Chelsea, potrebbe essere una buona soluzione per i rossoneri, prendendo il posto del calciatore in forza al Barcellona. Ecco le ultime.

Kessié assenza pesante

In questa stagione al Milan è mancato un giocatore alla Franck Kessié. Criticato per il suo rendimento altalenante e contestato per il modo in cui se n’è andato a parametro zero, il centrocampista ivoriano, con i suoi muscoli e gli inserimenti, era fondametale per Pioli che ora dorà fare a meno anche di Bennacer.