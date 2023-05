Calciomercato Milan – Loftus-Cheek, dialogo con il Chelsea: il punto

Il quotidiano romano ha ricordato come sia in corso un dialogo tra i due club. La trattativa di calciomercato tra Chelsea e Milan per Loftus-Cheek è partita, ma servirà trovare l'intesa economica. Il Diavolo, per RLC, vorrebbe spendere meno di 20 milioni di euro, in virtù del fatto che il contratto del numero 12 dei 'Blues' scadrà tra un anno, il 30 giugno 2024 .

Quanti affari sull'asse Chelsea-Milan! A parte Ziyech

Il Chelsea, invece, pensa di monetizzare dalla cessione del suo giocatore una cifra più alta. L'eventuale operazione Loftus-Cheek non sarebbe certo il primo affare che Chelsea e Milan mettono in piedi. Nelle ultime stagioni, per esempio, sono arrivati in rossonero Fikayo Tomori e Olivier Giroud a titolo definitivo, nonché Tiémoué Bakayoko in prestito. L'affare più mediatico di tutti, ovvero la trattativa per Hakim Ziyech, al contrario, non è mai andata in porto. Occhio, Milan: ti soffiano Theo! Le ultime >>>