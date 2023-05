Calciomercato – Milan e Lazio duellano per Loftus-Cheek: il punto

Ruben Loftus-Cheek , classe 1996 , è un obiettivo di calciomercato sia del Milan sia della Lazio , secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Il Diavolo sta cercando, infatti, un calciatore con quelle caratteristiche poiché ha esigenza di inserire nel suo organico un elemento che ricordi Franck Kessié , andato a Barcellona a parametro zero un anno fa e mai rimpiazzato.

La Lazio, invece, dovrà prima capire se, l'anno venturo, Maurizio Sarri sarà ancora l'allenatore, se Igli Tare sarà ancora il direttore sportivo e, soprattutto, se Claudio Lotito , Presidente del sodalizio capitolino, riuscirà a vendere Sergej Milinković-Savić , il cui contratto in scadenza tra poco più di dodici mesi non sarà rinnovato, ad almeno 40 milioni di euro.

Scadenza 30 giugno 2024, costo 25-30 milioni

Per il 'CorSport' Loftus-Cheek, in scadenza di contratto il 30 giugno 2024, non sarebbe un affare di calciomercato a poco prezzo per Milan o Lazio. Il prezzo del suo cartellino, infatti, oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro. In stagione, finora, Loftus-Cheek ha giocato 30 gare tra Premier League (22), Champions League (7) e Coppa di Lega (una). Milan, colpo dai Campioni di Spagna >>>