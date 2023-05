Calciomercato Milan – Massara e Maldini puntano Loftus-Cheek

Milan, problema ingaggio per Loftus-Cheek

Il Milan, si legge, sarebbe molto interessato ad alcuni possibili esuberi in uscita dalla Premier League, e nello specifico avrebbe puntato forte su Ruben Loftus-Cheek del Chelsea, utilizzato una ventina di partite di campionato e sette di Champions in una stagione surreale per i Blues. Maldini e Massara vorrebbero un elemento subito pronto per dare man forte a Tonali, Bennacer e Krunic, gli interpreti del ruolo nel 4-2-3-1 di Pioli. Il centrale inglese, che ha il contratto fino al 30 giugno 2024, per passare in rossonero dovrà però accettare un'importante riduzione dello stipendio rispetto ai sette milioni che attualmente percepisce al Chelsea.