Calciomercato Milan – L’offerta alla Lazio per Luis Alberto | Calcio News

Le ultime sul calciomercato del Milan: i rossoneri starebbero pensando a Luis Alberto della Lazio. Ecco la possibile offerta

Il Milan pensa sul calciomercato a Luis Alberto, calciatore della Lazio. Il centrocampista biancoceleste ha un contratto in scadenza nel 2025, ma i rapporti con la società non sono ottimali. Basterebbe ricordare la polemica dello scorso dicembre in cui il giocatore commentò la notizia del Boeing acquistato dalla Lazio: "Ho visto comprano cose, ma non ci pagano". Il centrocampista si è scusato in un secondo momento, ma queste parole hanno ovviamente infuriare il presidente Claudio Lotito.