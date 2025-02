Calciomercato Milan, lo zio di Bondo rivela: “Moncada lo seguiva da …”

Malù Mpasinkatu, zio di Warren Bondo e suo agente, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio Firenze Viola', soffermandosi in modo particolare sul trasferimento del nipote al Milan e raccontando un retroscena su Geoffrey Moncada. Non solo perché ha rivelato l'interesse di un'altra big. Ecco, dunque, le sue parole in merito.