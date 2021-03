Calciomercato Milan – Lo United apre alla cessione definitiva di Dalot

Milan, il Manchester vuole cedere Dalot

Stando a quanto riportato da ‘Metro’, il Manchester United vorrebbe cedere a titolo definitivo il terzino, attualmente in prestito al Milan, Diogo Dalot. Nei pensieri dei Red Devils c’è l’idea di generare una plusvalenza economica, in modo tale da reinvestire sul mercato i soldi guadagnati da questa possibile cessione. Il portoghese venne acquistato dalla squadra inglese nel 2018 dal Porto per ben 18 milioni di sterline, ovvero quasi 21 milioni di euro. Con la maglia rossonera, il pupillo di Mourinho ha segnato anche due gol. Intanto il Milan crede ancora nel sogno Haaland: ecco il prezzo del cartellino.