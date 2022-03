Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Liverpool su Rafael Leao” | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna, il Liverpool potrebbe tentare l'assalto per Rafael Leao

Rafael Leao è sicuramente uno dei migliori calciatori all'interno della rosa allenata da Stefano Pioli. Lo ha dimostrato nel corso di questa stagione, in quanto il portoghese ha trascinato il Milan soprattutto in alcuni periodi della stagione non brillantissimi. Basti pensare, ad esempio, alla vittoria contro la Sampdoria, terminata 1-0 per i rossoneri grazie ad un lampo proprio del classe 1999. 11 gol e 6 assist in 33 presenze in questa stagione, la migliore da quando veste la prestigiosa maglia del Milan. Nonostante la dirigenza di via Aldo Rossi stia trattando con il suo procuratore il rinnovo del contratto, i suoi numeri e le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione di diversi club internazionali.