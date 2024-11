Come riportato dal sito inglese caughtoffside.com, il mediano nonché capitano della Nazionale Giapponese non sta trovando spazio nella squadra allenata da Arne Slot e spera di poter giocare di più. Per questo il Milan è interessato a lui, oltre al fatto che Endo può giocare anche come difensore centrale e porterebbe ulteriore qualità a centrocampo.