Calciomercato Milan, LIVE: ultime news e tutte le trattative di oggi

Come riporta Tuttosport , il Milan non avrebbe mollato la pista Onyedika ; infatti, il quotidiano fa sapere che Maldini e Massara avrebbero avanzato un'offerta al Midtjylland , club che detiene il cartellino del nigeriano, pari a 6,5 milioni. Essa sarebbe però stata ritenuta insufficiente dagli scandinavi, dal momento che questi ultimi non vorrebbero cedere Onyedika per meno di 8 milioni di euro. Nel taccuino dei dirigenti rossoneri, ci sarebbero anche nomi di Jean Onana e Aster Vranckx .

BALLO-TOURÉ

A distanza di un anno dal suo arrivo al Milan, Ballo-Tourè potrebbe già dare il suo addio. A dare la notizia è Tuttosport, che, in aggiunta, fa sapere che il Diavolo lo sostituirebbe con un profilo italiano ed under 21, in modo da poter aggiungere un tassello utile per le tanto famigerate liste.

Inoltre, l'agenzia di stampa turca 'Skorercom' ha fatto sapere che il Galatasaray avrebbe offerto 2,5 milioni di euro al Milan per il cartellino del senegalese. Dal canto loro, gli stati generali rossoneri vorrebbero racimolare almeno la cifra investita per acquistare Ballo-Tourè dal Monaco: si parla di 5 milioni di euro. Questa differenza tra domanda e offerta avrebbe portato i turchi a ragionare sull'ipotesi del prestito, con il vicepresidente dei Cimbom che sarebbe in procinto di viaggiare verso l'Italia per trattare di persona.

COSA CI RISULTA: se dovesse arrivare l'offerta giusta, di certo Maldini e Massara non si farebbero troppi scrupoli nel cedere Ballo-Tourè. Dal suo arrivo a Milano, il terzino ha disputato solamente 12 partite - non di primissimo livello - e l'inserimento di un profilo under 21 andrebbe a giovare anche da un punto di vista burocratico.

LE ALTRE NOTIZIE — Tuttosport, il Torino pensa al ritorno di Pobega

L'edizione odierna di Tuttosport, avanza una più che azzardata ipotesi: e se Pobega facesse ritorno al Torino? Per il quotidiano, il ritorno del centrocampista italiano sotto la Mole - casa di Pobega durante la passata stagione - farebbe comodo sia al giocatore che ai due club. L'ex Spezia guadagnerebbe minutaggio, il Torino un giocatore affidabile che ha già potuto saggiare e il Milan eviterebbe di perdere potere monetario sul cartellino di un giocatore che con i Campioni d'Italia non avrebbe molto spazio. In ogni caso, il recente rinnovo di contratto e l'attualissima necessità del Diavolo di rimpolpare il centrocampo rendono questa ipotesi priva di fondamento.