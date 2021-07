Calciomercato Milan – Lipsia, Sabitzer sulla lista dei partenti: le novità

Le ultime sul calciomercato del Milan: si muove qualcosa per Marcel Sabitzer. Il Lipsia lo avrebbe messo nella lista dei partenti

Marcel Sabitzer si avvicina al Milan? Presto per dirlo, ma in Germania si muove qualcosa. Secondo quanto viene riportato dai colleghi della Bild, infatti, l'austriaco sarebbe stato inserito nella lista dei partenti insieme a Sörloth. Il Lipsia, per cederlo chiede tra i 15 e i 20 milioni di euro, ma il club tedesco non può tirare troppo la corda. Sabitzer, infatti, ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2022 e dunque il rischio di perderlo a costo zero è concreto. Vedremo cosa succederà, ma di sicuro Sabitzer sembra allontanarsi dal Lipsia.