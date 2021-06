Calciomercato Milan – L’Inter tenta una nuova beffa: inserimento per Tonali

Inserimento a sorpresa su Sandro Tonali. Il Milan rischia di essere beffato nuovamente dall'Inter nella trattativa con il Brescia

Dopo aver perso Hakan Calhanoglu per mano dell' Inter , il Milan deve "guardarsi" dai cugini anche per quanto concerne Sandro Tonali . Secondo 'InterLive.it', infatti, i nerazzurri avrebbero provato ad inserirsi nelle trattative tra Paolo Maldini e Massimo Cellino .

Come noto, il Milan non ha esercitato il riscatto per Tonali, reimpostando una nuova trattativa con il club biancoblu. La forbice tra domanda e offerta è di circa 5 milioni, con i rossoneri che cercano di ottenere uno sconto sui 15 pattuiti la scorsa estate.