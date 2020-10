Calciomercato Milan – L’Inter si inserisce nella corsa a Maksimovic

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – È noto ormai da diverso tempo che il Milan sta cercando un difensore centrale per rafforzare il reparto dato che Leo Duarte e Mateo Musacchio non danno più le giuste garanzie, né tecniche e né fisiche.

Fra i tanti nomi che si sono fatti, è spuntato fuori anche quello di Nikola Maksimovic del Napoli. Lo spazio per lui fra i partenopei è drasticamente diminuito dato che mister Gennaro Gattuso ha scelto come titolari Kalidou Koulibaly e Kostas Manolas. Inoltre, con l’arrivo di Amir Rrahmani dal Verona, è anche aumentata la concorrenza a primo cambio difensivo. Ecco allora, che per Maksimovic, si aprono le porte del mercato.

La notizia del giorno è che, come riporta FcInterNews.it, anche l’Inter sta seguendo Maksimovic. I nerazzurri avrebbero già parlato con l’agente del giocatore, Fali Ramadani. Giuseppe Marotta e Fabio Ausilio fiutano l’affare per gennaio. Le richieste del giocatore al momento però sono piuttosto alte: 4 anni di contratto a 2,5 milioni a stagioni. Maksimovic fra meno di un mese compirà 29 anni.

