Calciomercato Milan – L’Inter cerca rinforzi a centrocampo: spunta Kessie

CALCIOMERCATO MILAN – Il futuro di Franck Kessie è sempre in dubbio. Praticamente viene messo in discussione ad ogni sessione di mercato. Ovviamente anche in questa. E figuriamoci, visti i grossi cambiamenti attesi dal punto di vista dirigenziale da qui alle prossime settimane, con l’arrivo di Ralf Rangnick ormai imminente.

Secondo Gianluca Di Marzio, l’Inter avrebbe messo nel mirino Kessie. Il centrocampista ivoriano, di proprietà del Milan, potrebbe essere il rinforzo ideale per la squadra di Antonio Conte in mezzo al campo. I rossoneri al momento se lo tengono stretto, viste le ottime prestazioni che sta fornendo l’ex Atalanta.

Ma al termine di questa stagione, verranno fatto le dovute valutazioni da Rangnick e non solo. Venderlo all’Inter sarebbe clamoroso, ma a fronte di una cifra particolarmente alta (magari superiore ai 30-35 milioni) niente è da escludere.

