Calciomercato Milan – Lingard opzione low cost per la trequarti

Il mancato rinnovo con il Manchester United rende Jesse Lingard uno degli obiettivi di calciomercato più interessanti per il Milan

L'involuzione, per certi versi inaspettata, di Brahim Diaz ha lasciato l'amaro in bocca a Milanello, e così Paolo Maldini sta sondando diversi profili per la prossima sessione di calciomercato.