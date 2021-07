Calciomercato Milan – Lingard interessa ai rossoneri: il punto

Il Milan segue Jesse Lingard del Manchester United: ha il contratto in scadenza nel 2022. Arriverà in questa sessione di calciomercato?

Il Milan mette gli occhi su Jesse Lingard del Manchester United per rafforzare la squadra in questa sessione di calciomercato. Il giocatore è reduce da una grandissima seconda parte di stagione con la maglia del West Ham: arrivato nel mercato di gennaio, l'inglese ha messo a segno 9 gol in 16 partite, aiutando gli Hammers ad ottenere la sesta posizione in Premier League.