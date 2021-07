Calciomercato Milan – Dalla Turchia: “Rossoneri su Lingard” | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Turchia, Jesse Lingard potrebbe essere un nuovo obiettivo del Milan

Jesse Lingard è solo uno degli ultimi nomi accostati al Milan per rinforzare il reparto avanzato. Secondo il giornalista Ekrem Konur, corrispondente turco del sito spagnolo fichajes.net oltre che di 'CalcioPillole', i rossoneri avrebbero inserito in cima alla lista dei desideri proprio il calciatore inglese e presto potrebbero esserci dei contatti con il Manchester United, club che ne detiene il cartellino. Il classe 1992 ha disputato la seconda parte di stagione al West Ham dove ha offerto prestazioni incredibili. Con gli Hammers, infatti, ha disputato 16 partite segnando anche 9 gol. Il suo contratto con i 'Red Devils' scadrà nel 2022 e, nonostante si tratti di una trattativa non semplice, ciò potrebbe essere una carta in favore del Diavolo. Luis Alberto, Brahim Diaz e non solo: ecco tutte le novità di mercato del Milan.