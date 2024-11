Calciomercato Milan – Arriva Lindelof? Lui si espone così sul suo futuro …

Victor Lindelof è uno dei nomi accostati al Milan per le prossime sessioni di calciomercato: e lui si è esposto così sul futuro ...

Victor Lindelof, difensore del Manchester United accostato recentemente anche al Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Fotbolldirekt', soffermandosi in particolare sul suo futuro. Recentemente lo stesso Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird per il club rossonero, si è espresso in merito tenendo aperta ogni porta. E lo stesso alla fine, ha fatto il centrale svedese. Ecco, dunque, le sue parole.