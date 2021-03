Calciomercato Milan – L’indiscrezione: “Ecco dove andrà Belotti” | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il futuro di Belotti

In casa Torino tiene banco il futuro di Belotti, che secondo molti potrebbe essere il colpo di calciomercato del Milan. Il centravanti, in scadenza di contratto nel 2022, ha l’ambizione di giocare le coppe europee e di giocare per traguardi importanti, cosa che al momento il club di Cairo non può dargli. In queste condizioni il prolungamento appare complicato, anche se i granata gli offriranno un ingaggio da top player.

Il Milan ci sta effettivamente considerando, anche perchè Zlatan Ibrahimovic non può certamente giocarle tutte e Mandzukic fino a questo momento non si è reso utile alla causa rossonera. Ci sono però da registrare le parole del giornalista Francesco Repice, che ha detto: “Fossi in Commisso rinnoverei il contratto di Prandelli per almeno altri quattro anni. Per sviluppare un progetto è il migliore e sa fa crescere i giovani come nessuno. La Roma comunque per l’attacco prenderà uno tra Belotti e Vlahovic“. Sempre a proposito di calciomercato: dall’Inghilterra arriva il vice Bennacer.