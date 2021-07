Calciomercato Milan – L’indiscrezione di Longoni: “Rossoneri su Tadic”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: l'esperto Dusan Tadic, fantasista serbo dell'Ajax, sarebbe finito nel mirino del Diavolo. Il punto

Daniele Triolo

Secondo quanto riferito dal collega giornalista Andrea Longoni su 'MilanHello', il suo canale 'YouTube' su tutto ciò che riguarda il Milan, in base alle indiscrezioni in possesso di Stefano Donati, i rossoneri, per questa sessione estiva di calciomercato, sarebbero interessati a Dusan Tadic.

Classe 1988, di nazionalità serba, è il capitano dell'Ajax. Sotto contratto fino al 30 giugno 2023 con i 'Lancieri' di Amsterdam, nell'ultima stagione Tadic ha collezionato 51 presenze tra Eredivisie, Champions League, Europa League e coppe nazionali. Il suo 'score' è a dir poco pazzesco.

Il forte calciatore nativo di Backa Topola, infatti, ha segnato 22 gol (14 in campionato) e fornito 26 assist (18 in campionato). Numeri incredibili, che testimoniano la classe immensa di un calciatore che potrebbe fare al caso del Diavolo nel caso in cui venga ceduto almeno uno tra Rafael Leao e Jens Petter Hauge.

Tadic, infatti, predilige partire dalla fascia sinistra del reparto d'attacco per illuminare la scena. Tra l'altro si intende a meraviglia con Hakim Ziyech, trequartista marocchino in uscita dal Chelsea e che il Milan tanto vorrebbe per farne il sostituto naturale di Hakan Calhanoglu.

In carriera Tadic ha giocato anche con il Southampton in Premier League, oltre che con Twente e Groningen in Eredivisie e con il Vojvodina in patria. Per il momento, dunque, registriamo l'indiscrezione del collega Longoni che vuole il Milan sulle tracce dell'esperto Tadic. Se sono rose, poi, fioriranno. Milan, tentazione Damsgaard: le ultime di mercato sul danese >>>