Calciomercato Milan – L’indiscrezione: “Chiesto Ramsey alla Juventus”

Il Milan, per sostituire in questo calciomercato Hakan Calhanoglu diretto all'Inter, avrebbe chiesto Aaron Ramsey alla Juventus

Il Milan, con Hakan Calhanoglu pronto a firmare per l'Inter, è alla ricerca di un trequartista. Tanti i nomi al vaglio della dirigenza rossonera: da Hakim Ziyech a Mattia Zaccagni, passando per Josip Ilicic e Rafinha. Ma c'è un'indiscrezione delle ultime ore che riguarda un calciatore della Juventus. Si tratta di Aaron Ramsey, protagonista in questi giorni agli Europei con il suo Galles.