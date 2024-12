Milan, consigli per gli acquisti: Lindelof più di un’idea. Ci sono solo pro

Nelle ultime settimane è stato più volte accostato al Milan ed effettivamente, tra i possibili acquisti a parametro zero, Victor Lindelof sembra essere quello che più facilmente può arrivare. Come detto, infatti, più di una volta in tempi recenti si è parlato dell'interesse del club rossonero per il centrale svedese e, viceversa, della sua apertura ad un trasferimento estivo. Lo stesso Zlatan Ibrahimovic, interpellato sull'argomento, ha risposto in maniera molto vaga, tenendo comunque aperta ogni porta. Vediamo, dunque, quali sono i pro e i contro di un eventuale tentativo da parte del Diavolo nel prossimo calciomercato estivo.