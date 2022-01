Calciomercato Milan – Lille, no per Botman: pista per ora accantonata

Sven Botman, obiettivo di calciomercato del Milan, non si muoverà da Lille a gennaio. I club ne riparleranno eventualmente a fine stagione

Il Milan, in questa sessione invernale di calciomercato, sta cercando un difensore che possa sostituire al meglio l'infortunato Simon Kjær. Il quale, come noto, salterà il resto della stagione dopo l'operazione subita ai legamenti del ginocchio sinistro. Per molti giorni l'obiettivo numero uno del club di Via Aldo Rossi è stato Sven Botman, classe 2000, centrale del Lille. Per fisico, potenzialità e caratteristiche tecniche, il Milan ha visto e vede in lui l'elemento idoneo da inserire nella propria retroguardia.