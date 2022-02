Calciomercato Milan – Asse con il Lille per Botman e Renato Sanches

Sven Botman e Renato Sanches sono obiettivi di calciomercato del Milan per l'estate. Il Diavolo cerca giocatori che sappiano vincere titoli

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha parlato di quello che ha intenzione di fare il Milan nel prossimo calciomercato estivo. A tal proposito è in piedi un asse con il Lille , club francese con cui il Diavolo ha ottimi rapporti e dal quale vorrebbe piazzare un doppio colpo.

Per la difesa, il nome è quello di Sven Botman , classe 2000 . Per l'olandese è pronto un investimento da 30 milioni di euro. La stima è ricambiata, visto che gli agenti del centrale sono stati recentemente sia a 'San Siro' per guardare i rossoneri di Stefano Pioli in campo sia a 'Casa Milan' per parlare con Paolo Maldini e Frederic Massara .

In mediana, invece, l'obiettivo è Renato Sanches, classe 1997, centrocampista centrale portoghese ex Benfica e Bayern Monaco. La certezza, ha evidenziato la 'rosea', è che il Milan, per il suo futuro prossimo, sta cercando calciatori che sappiano vincere dei titoli. Questa è la strada ritenuta idonea dal club di Via Aldo Rossi per tornare rapidamente al successo.