Calciomercato Milan – L’ex obiettivo Bazoer vicino al trasferimento

Riechedly Bazoer, centrocampista del Vitesse ed ex obiettivo di calciomercato del Milan, è di nuovo in vendita: vicino il suo trasferimento all'Olympique Marsiglia. Come riporta 'calciomercato.com', ai tempi dell'Ajax il 24enne era finito nel mirino dei rossoneri. Ora, però, Bazoer potrebbe diventare un assist per il Milan. Il suo passaggio al Marsiglia, infatti, potrebbe liberare Boubacar Kamara, nuovo obiettivo dei rossoneri per la mediana. Le Top News di oggi sul mercato del Milan: Vlasic lascia il CSKA, contatti vivi per Ilicic