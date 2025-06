Calciomercato Milan, come scrive 'Il Corriere dello Sport', i rossoneri, insieme e Napoli e Inter, sarebbero fortemente sulle tracce di Giovanni Leoni, difensore centrale del Parma. Dal 31 gennaio è un titolare fisso della Serie A: 525 minuti giocati in tredici partite fino a fine campionato con solo tre gare non disputate di cui una per squalifica e una per infortunio. Senza l'infortunio al legamento collaterale laterale, Leoni sarebbe stato anche convocato da Spalletti per gli impegni della Nazionale Italiana maggiore. Non è un caso, dunque, che Milan, Inter e Napoli siano fortemente interessate a lui.