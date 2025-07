Calciomercato Milan, Leoni pista viva: se Tomori dovesse ...

Occhio a Leoni: nonostante ci sia in corsa anche l'Inter, il Milan non avrebbe escluso l’idea di acquistarlo. Le ultime di calciomercato

Calciomercato Milan, continua il tormentone Jashari. Come riporta 'Il Corriere della Sera', ieri dal Belgio sono arrivate indicazioni che lascerebbero ben sperare: in attesa che il Bruges dia risposta definitiva alla proposta da 35 milioni più 2 di bonus inviata dal club, l’allenatore ha escluso Jashari dalla lista dei giocatori convocati per la gara di esordio di campionato contro il Genk. Non solo il centrocampista svizzero, ecco il punto sulla difesa rossonera.