Calciomercato Milan – Duarte saluta: andrà definitivamente ad Istanbul

Léo Duarte, difensore di proprietà del Milan, saluterà in questo calciomercato estivo il club rossonero. Resterà a giocare in Turchia

'La Gazzetta dello Sport', parlando del calciomercato del Milan , si è soffermata a parlare di Léo Duarte , classe 1996 , difensore brasiliano che il Diavolo aveva prelevato, nell'estate 2019 , dal Flamengo per quasi 11 milioni di euro.

Ceduto, poi, nel gennaio 2021, in prestito per 18 mesi ai turchi dell'İstanbul Başakşehir, Duarte ha ben figurato nella Süper Lig. Motivo per cui il club della Capitale turca ha deciso di riscattarlo a titolo definitivo.