Calciomercato Milan – Il Lens apre per Openda: costa 35 milioni

Openda, la richiesta del Lens

Il Lens, si legge, chiede 30-35 milioni di euro per lasciare partire Openda che ha segnato ben 20 gol in Ligue 1. Il giocatore, da parte sua, non si sbilancia sul futuro: "Il futuro? Non è detto che quel che si legge sui media sia vero, io sono concentrato sul Lens, poi vedremo che cosa succederà. Brillare in Champions qui sarebbe qualcosa di eccezionale, spetta a noi continuare così in una grande competizione. Lo stadio Bollaert è un po’ la mia casa, questa stagione mi ha dato molta fiducia. Come resistere alle sollecitazioni del mercato? Il telefono è in modalità aereo".