Calciomercato Milan – Leao via in prestito? I rossoneri ci pensano

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Rafael Leao potrebbe lasciare il Milan al termine di questa stagione in prestito

Rafael Leao potrebbe lasciare il Milan. Stando a quanto riportato da 'Tuttosport', la società rossonera starebbe pensando di cedere in prestito l'attaccante portoghese. In questo modo, l'ex Lille potrebbe giocare con più continuità e magari riuscire a fare quel salto di qualità che ancora non ha fatto con la maglia rossonera. Giunto al suo secondo anno al Milan, Leao non è stato autore di una grande stagione. Si contano, infatti, solo 7 gol in 36 partite tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Troppo poco per un calciatore dalle grandi potenzialità. Intanto i tifosi del Milan lanciano un appello al Bologna: "Se fermate la Juventus..."