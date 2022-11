Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Barcellona su Leao

Una delle situazioni più spinose per il Milan nel calciomercato sarà quella del rinnovo di Rafael Leao, al momento in stand-by per i Mondiali. Se la trattativa non dovesse andare per il verso giusto, i rossoneri potrebbero essere costretti a vendere il talento portoghese. In quel caso, ci sarebbe la fila di pretendenti pronte ad aggiudicarsi l'esterno sinistro.