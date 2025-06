Calciomercato Milan, Leao: rossoneri decisi. E il Bayern Monaco ...

Bayern Monaco in pressing su Leao? Una notizia che fa rumore in Germania, ma nessuno si sarebbe fatto sentire al Milan. Scrive così 'La Gazzetta dello Sport' che parla delle voci di calciomercato intorno al portoghese. Non ci sarebbero offerte, men che meno telefonate. Secondo la rosea quale abboccamento potrebbe essere arrivato, ma tra i bavaresi e l'entourage di Leao. A Casa Milan sarebbero tranquilli, con Tare e Allegri che avrebbe messo Leao al centro del progetto rossonero. Il nuovo allenatore del Diavolo sarebbe convinto di trasformare Leao in un leader continuo.