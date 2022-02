Calciomercato Milan – La risposta di Leao alla domanda sul rinnovo

Spettatore di Seregno-Juventus U23, Rafael Leao ha risposto alla domanda sul rinnovo con il Milan da parte dei tifosi presenti allo stadio

Rafael Leao ha assistito allo Stadio 'Ferruccio' il match tra Seregnano e Juventus U23. Il motivo della sua presenza è legato a Jose Gomes, calciatore che gioca nella squadra di casa che con Leao ha condiviso l'esperienza ai tempi dello Sporting Lisbona. Presente come semplice spettatore, Nicolò Schira riporta una curiosità legata al suo futuro. I tanti tifosi presenti sugli spalti hanno chiesto, inevitabilmente, se rinnoverà il suo contratto con il Milan. La sua risposta è stata un 'Si, si, si', sorseggiando un caffè e sorridendo più volte. La conferma arriva dallo stesso attaccante rossonero? Lo scopriremo presto.