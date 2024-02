"Rafael Leao? E chi è? Un cantante? No, scherzo, so molto bene di chi si tratta. Ma non voglio parlare di giocatori che non sono nostri. Quello che posso dire è che se tutto va bene, penso che, anzi spero, e sono convinto, che avremo nella prossima stagione una squadra ancora parecchio migliore di quella che abbiamo adesso. Non ho alcun dubbio, e sotto tutti i punti di vista: in difesa, in attacco, fisicamente, tecnicamente e tatticamente. Sono sicuro". LEGGI ANCHE: Lazio-Milan, le parole di Pioli nella conferenza stampa della vigilia >>>