Calciomercato Milan, i rossoneri puntano a trattenere Joao Felix in estate. Rafael Leao, come scrive la rosea, potrebbe partire in estate

Emiliano Guadagnoli Redattore 15 febbraio 2025 (modifica il 15 febbraio 2025 | 09:47)

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno rivoluzionato la rosa a gennaio. La dirigenza del Diavolo ha chiuso cinque colpi in entrata negli ultimi giorni utili: Gimenez, Joao Felix, Bondo, Sottil e Kyle Walker. L'attaccante portoghese in arrivo in prestito dal Chelsea, potrebbe essere riscattato in estate, o comunque ci sarà una trattativa con il club inglese. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il Milan dovrebbe cedere almeno un big per farlo. Anche il futuro di Rafael Leao potrebbe essere in bilico e in discussione. Ecco le ultime novità.

Calciomercato Milan, Leao pronto a dire addio? Occhio al Barcellona — Come scrive la rosea, la situazione a livello contrattuale è diversa rispetto a Theo Hernandez. Il portoghese non è in scadenza e ha una clausola rescissoria molto onerosa. Anche Leao, si legge, starebbe vivendo una stagione fatta di alti e bassi. Il no invernale al trasferimento in Qatar, dove lo avrebbero ricoperto di soldi, fa capire come Leao sia molto legato al Milan e alla città. A fine stagione però in caso in caso di offerta del Barcellona o di un top club durante il calciomercato, il Milan potrebbe prenderla in considerazione. Questo perché, secondo la rosea, il punto fermo dei rossoneri sarebbe Joao Felix. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Conceicao a rischio? Spuntano già le alternative. Ecco chi