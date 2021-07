Calciomercato Milan – Leao potrebbe rimanere: i rossoneri credono in lui

Il Milan crede molto in Rafael Leao in vista della prossima stagione e ora la partenza in questa sessione di calciomercato non è scontata

Riccardo Varotto

Il Milan valuta il futuro di Rafael Leao in questa sessione di calciomercato. Il portoghese è stato sulla lista dei partenti per molto tempo, ma attualmente la dirigenza rossonera sta cambiando idea: l'atteggiamento del giocatore nelle amichevoli pre-stagione sta piacendo a Stefano Pioli. La partenza del numero 19 sarebbe quella che garantirebbe una maggior entrata economica, ma la priorità è quella di piazzare Jens Petter Hauge, il quale ha numerose richieste.

L'edizione odierna di Tuttosport parla di una grande fiducia a Milanello nei confronti di Leao in vista della stagione 2021-2022. Il classe 1999 non ha mai convinto appieno in questi due anni in rossonero: in alcune partite l'abbiamo visto mettere in mostra grandi qualità, in altre è sembrato un pesce fuor d'acqua, senza voglia di giocare.

La continuità è un punto dolente per questo ragazzo, capace di sparire e scomparire persino all'interno di una singola partita. Questo non basta per meritare la titolarità in un Milan in forte ascesa, tornato in Champions League dopo molto tempo: Leao è chiamato a consacrarsi nella nuova stagione che sta per iniziare. Intanto il Milan segue Kolo Muani. Conosciamolo meglio nella nostra intervista esclusiva.