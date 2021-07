Calciomercato Milan – Hauge, il sacrificabile per fare cassa: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Jens Petter Hauge, esterno offensivo norvegese classe 1999, potrebbe finire in Bundesliga

Daniele Triolo

Il Milan avrebbe individuato in Jens Petter Hauge la pedina importante da sacrificare in questo calciomercato estivo per arrivare a qualche altro obiettivo in entrata. Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Potrebbe partire, ad onor del vero, uno tra Hauge e Rafael Leao: ma, al momento, è il norvegese classe 1999 l'uomo che ha più mercato e, dunque, possibilità di lasciare l'Italia.

Pagato appena 5 milioni di euro un anno fa, per Hauge, in passato, si era parlato di un possibile approdo in Premier League (Watford) ma sembra che i corteggiatori più insistenti siano nella Bundesliga tedesca. Wolfsburg ed Eintracht Francoforte, infatti, si sono già fatti avanti con il Milan, offrendo somme vicine ai 10 milioni di euro per strappare ai rossoneri l'ex Bodø/Glimt.

Il Milan, però, intende vendere Hauge in questa sessione di calciomercato per almeno 15 milioni di euro. La prima e finora unica stagione in rossonero di Hauge, conclusa con 5 gol in 24 gare, era partita bene e poi si è chiusa in maniera negativa. La sensazione, però, è che il ragazzo abbia ancora margini di crescita. Specialmente in un reparto d'attacco meno 'competitivo' di quello dei rossoneri.

Per quello il Milan si aspetta un rilancio da parte delle squadre a lui interessate. Secondo la 'rosea', potrebbe finire al Wolfsburg, che può offrire al calciatore scandinavo la vetrina della Champions League, stessa, grande competizione che il ragazzo giocherebbe in maglia rossonera.