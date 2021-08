Calciomercato Milan – Leao non è in vendita: non partirà quest’estate

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Rafael Leao, classe 1999, si appresta a giocare con certezza la sua terza stagione in rossonero

Daniele Triolo

Il Milan non si priverà di Rafael Leao in questa sessione estiva di calciomercato. I 'rumors' sul portoghese, che rimbalzano direttamente da 'Casa Milan', trovano spazio sui quotidiani sportivi in edicola questa mattina. Il Milan ha deciso infatti di dare ancora fiducia al giovane attaccante classe 1999, dal quale si aspetta l'esplosione in questa stagione.

Prelevato per 28 milioni di euro (23 in contanti più il cartellino di Tiago Djaló, valutato 5) dal Lille nell'estate 2019, in questi suoi due primi anni al Milan il centravanti lusitano ha alternato lampi di classe a pause prolungate e preoccupanti. Leao ha classe, talento, colpi da campione ed intuizioni geniali. Ma anche difficoltà, spesso, a concentrarsi ed a 'restare mentalmente' in partita.

Da qui le voci di calciomercato che avrebbero visto il Milan vicino a vendere Leao in caso di una buona offerta. Con la sapiente regia del suo procuratore, Jorge Mendes, il quale, come noto, vanta buoni uffici con molti club in Europa, tra questi il Wolverhampton, che sembrava anche interessato a fare un'offerta per il lusitano. Nulla da fare, però: il Milan terrà Leao e spera di farlo giocare sempre più nel suo ruolo naturale di esterno sinistro offensivo.

Non a caso, infatti, è stato preso Olivier Giroud e si cerca un altro centravanti giovane da affiancare a Zlatan Ibrahimovic: da numero 9 del 4-2-3-1, si è visto, Leao non può giocare, fa fatica. Molto meglio concedergli un ulteriore chance in una posizione che sente più sua e dove può davvero far male all'avversario. Milan, svolta per l'esterno destro d'attacco: le ultime news >>>