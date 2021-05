Calciomercato Milan – Leao non convince, ma piace: i club interessati

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Rafael Leao, in questa stagione, non è esploso come ci si attendeva. Ma il Diavolo lo valuta tanto

Daniele Triolo

In questa stagione con la maglia del Milan, finora, Rafael Leao ha segnato 7 gol e fornito 5 assist in 37 gare disputate tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. Leggermente superiore, seppur di poco, al rendimento offerto in rossonero nella passata stagione. L'esplosione del giovane attaccante portoghese, tanto attesa, non è dunque ancora arrivata.

Il Milan ha fiducia nelle qualità di Leao e non intende venderlo nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato. A meno che, naturalmente, non arrivi in Via Aldo Rossi un'offerta shock per il suo cartellino. Pagato nell'estate 2019 al Lille la cifra di 23 milioni di euro più il difensore Tiago Djaló, valutato 5, Leao potrebbe infatti partire per non meno di 50 milioni di euro.

Difficile, quasi impossibile, ad oggi, che arrivi una proposta simile al Milan per il suo numero 17. Non ha convinto al punto tale da far scattare un'asta tra le squadre a lui interessate. Le quali, comunque, non mancano: nella Serie A italiana Leao piace alla Juventus mentre, in Premier League, sembrano Everton e Wolverhampton le più vigili sul futuro del talento di Almada. Quante occasioni di mercato per il Milan! Tra sogni e obiettivi, ecco gli svincolati che farebbero comodo