Calciomercato Milan – Leao al Napoli? Arriva la clamorosa indiscrezione

Rafael Leao, attaccante del Milan, secondo le ultime indiscrezioni sarebbe finito anche nel mirino del Napoli. Il lusitano, proprio qualche giorno fa, direttamente dal ritiro del Portogallo dichiarava di aver risolto definitivamente gli screzi con Paulo Fonseca: "Sono cose che succedono durante la stagione. Non ho nulla contro l'allenatore né l'allenatore contro di me, è una questione risolta. Sicuramente da giocatore non mi piace stare in panchina. Voglio sempre essere in campo per aiutare la mia squadra e l'allenatore a prendere le sue decisioni e io devo solo rispettarlo e quando ho la possibilità di entrare , che sia in Nazionale o al Milan, do sempre il massimo per la squadra".