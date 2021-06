Calciomercato Milan – Leao e Hauge sulla lista dei partenti? Il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Rafael Leao e Jens Petter Hauge potrebbero andare via in estate. Possibile tesoretto per il club

Daniele Triolo

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, nel calciomercato estivo il Milan potrebbe anche cedere uno tra Rafael Leao e Jens Petter Hauge. Vendendo, infatti, uno dei due il Diavolo potrebbe mettere da parte un cospicuo 'tesoretto' per poter arrivare ad un obiettivo importante in entrata.

Su Hauge c'è il Wolfsburg, ha fatto un sondaggio il Bayer Leverkusen e c'è l'interesse di qualche club in Premier League. Su Leao, invece, fanno sul serio gli inglesi del Wolverhampton e dell'Everton, con l'Olympique Marsiglia sullo sfondo. Hauge partirebbe per non meno di 15 milioni di euro; Leao per non meno di 25.

Attenzione, però, perché il cartellino di Hauge potrebbe essere girato dal Milan all'Udinese nell'ambito dell'operazione che potrebbe portare l'argentino Rodrigo de Paul alla corte di Stefano Pioli. Ecco le ultime di giornata sul calciomercato del Milan: Calhanoglu, Junior Firpo e tanto altro