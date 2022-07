Calciomercato Milan – “Leao, niente Chelsea. Frenata per De Ketelaere”

LEAO - Per 'SportMediaset', al di là delle voci inglesi, non sono arrivate offerte a 'Casa Milan' per il cartellino di Leao, il cui contratto con il Milan scadrà il 30 giugno 2024 . L'idea del club rossonero è quella di trattenerlo, anche perché blindato da una clausola rescissoria di 150 milioni di euro. Nel caso in cui si presentasse un club e versasse tale importo, Leao andrebbe via. In caso contrario, il classe 1999 non è assolutamente in vendita. Presto, anzi, il Milan approfondirà il discorso sul rinnovo del suo contratto.

DE KETELAERE - Si regista una frenata nei negoziati tra Milan e Bruges. L'affare rimane in piedi, ma per 'SportMediaset' la nuova offerta presentata dal Diavolo per De Ketelaere, pari a 28 milioni di euro più 3 di bonus, non è sufficiente. I belgi, infatti, vogliono i 35-36 milioni di euro che offriva il Leeds United. Finché il Milan non pareggerà tale offerta, la trattativa per CDK non si chiuderà. L'operazione non è in pericolo, il giocatore vuole giocare nella fila rossonere. Il Diavolo, però, dovrà alzare la posta in palio per portarlo a Milanello. Gli occhi del Milan in casa Chelsea: le ultime news di mercato >>>