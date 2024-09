Nel corso delle prossime sessioni di calciomercato Rafael Leao, attaccante del Milan, potrebbe salutare la compagnia per accasarsi al Barcellona attraverso uno scambio. Già in questa finestra estiva i blaugrana avrebbero fatto più di un tentativo per averlo. Dalla Spagna spingevano parecchio, sostenendo come i rossoneri fossero anche aperti alla cessione. Dal lato della dirigenza, però, hanno sempre negato questa ipotesi, con lo stesso Giorgio Furlani che ha dichiarato esplicitamente che il portoghese non sarebbe stato in vendita. I rapporti non idilliaci con Paulo Fonseca, manifestati in occasione del match con la Lazio, potrebbero lasciare aperti scenari interessanti.