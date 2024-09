Calciomercato Milan – L’interesse del Barcellona per Leao? Ecco la verità

In una rubrica per The Daily Briefing, Matteo Moretto ha svelato alcuni dettagli riguardanti il presunto interesse del Barcellona per Rafael Leao durante gli ultimi giorni di calciomercato. Secondo l’esperto, si è trattato principalmente di voci infondate. Ecco cosa ha dichiarato: "In realtà, non c’è mai stata una vera trattativa. Posso spiegare il perché. Prima di tutto, Leao desiderava restare al Milan. In secondo luogo, non aveva alcuna intenzione di cambiare squadra alla fine del mercato. Inoltre, il Milan non aveva intenzione di vendere uno dei suoi giocatori chiave a ridosso della chiusura del mercato. Infine, Leao ha una clausola di 175 milioni di euro, e il Milan lo avrebbe ceduto solo per una cifra altissima, probabilmente ancora più alta dato il poco tempo rimasto".